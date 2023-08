Geschlossen werden alle 30 Polizeiposten. Temporäre Ausnahmen gibt es nur für die Posten in Luzern, Ebikon, Emmen, Hochdorf, Kriens, Schüpfheim, Sursee und Willisau. Diese sind am Mittwochvormittag geöffnet, der Posten in Luzern zusätzlich am Freitag.

Mit diesen Massnahmen können die übrigen polizeilichen Leistungen im Kanton Luzern, insbesondere die sichtbare Präsenz, die Patrouillentätigkeit und die Interventionen im Ereignisfall, in allen Polizeiregionen aufrecht erhalten werden. Die Luzerner Polizei ist rund um die Uhr erreichbar und einsatzbereit. In dringenden Fällen wählen ist die Notrufnummer 117 zu wählen. Für kleinere Anzeigen steht auch der Onlineposten www.suisse-epolice.ch zur Verfügung.