Escholzmatt: Brand in Sägerei

Aufgrund eines Brandes in einer Sägerei in Escholzmatt am Donnerstagabend, 27. Juli, war die Feuerwehr Escholzmatt-Marbach im Einsatz. Der Brand konnte jedoch schnell unter Kontrolle gebracht werden. Zwei Mitarbeiter der Sägerei mussten mit Verdacht auf Rauchgasvergiftung hospitalisiert werden.