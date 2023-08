Mit sechs gewonnenen Gängen feierte der Nordostschweizer Kronfavorit Samuel Giger am Unspunnen-Schwinget in Interlaken einen verdienten Festsieg. Vom Entlebucher Schwingerverband klassierten sich Erich Fankhauser im sechsten und Marc Lustenberger im siebten Schlussrang in der Spitzengruppe.