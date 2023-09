Vor gut eineinhalb Monaten hat Leonie Reich, Flühli, ihre Ausbildung zur Fachfrau Gesundheit (FaGe) am Luzerner Kantonsspital Wolhusen begonnen, wo Irène Isenschmid, Steinhuserberg, bereits seit 23 Jahren in der Pflege tätig ist. Im Interview erzählen die beiden, was sie an ihrem Job lieben.