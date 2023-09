Unter dem Motto „Es wär so schön…“ lud das Jodlerdoppelquartett Bärgbrünneli Wolhusen am vergangenen Samstagabend zum Jahreskonzert in den Saal «Rössli ess-kultur» ein. Der Klub und verschiedenste Kleinformationen wussten zu unterhalten, ganz zur Freude des zahlreich erschienenen Publikums.