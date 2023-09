1

Fraktionsausflug der FDP Kanton Luzern führte ins Entlebuch

Nachdem der Kantonsrat am Dienstagmorgen noch Geschäfte im Rahmen der Session behandelt hatte, begab sich die FDP Kanton Luzern am Nachmittag auf ihren Fraktionsausflug in den Wahlkreis Entlebuch. Dort besuchten sie das Kloster Werthenstein sowie die Sammelsurium AG und die Elektrisola Feindraht AG.