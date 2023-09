1

Trauern – eine natürliche Reaktion auf Verlust

Trauer ist keine Krankheit, sondern Ausdruck einer einer Verlusterfahrung. Marlis Stalder bietet seit dem 1. September Trauerbegleitung im Areggerhaus in Schüpfheim an. Der EA sprach mit ihr darüber, was professionelle Trauerbegleitung eigentlich bedeutet.