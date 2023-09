Die Verkehrsbetriebe Luzern (VBL) ziehen das in der Subventionsaffäre gefällte Urteil des Bundesverwaltungsgerichts nicht an das Bundesgericht weiter. Sie strebten eine einvernehmliche Lösung mit dem Verkehrsverbund Luzern (VVL) an, teilten sie mit. Der VVL dies prüfen.