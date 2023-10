1

110 Jahre Arzttätigkeit in der Villa Rosenburg – eine Ära geht zu Ende

Die Hausarztpraxis Dr. med. Thalmann hat am Samstag, 23. September an der Bahnhofstrasse 28 ihre Pforten geschlossen und bezieht nun neue und moderne Praxisräumlichkeiten in der Kommetsrüti 18. Auf dem Areal der ehemaligen Skifabrik Stöckli ist ein neues Gesundheitszentrum entstanden.