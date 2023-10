1

SVP-Nationalratskandidatin Vroni Thalmann im Porträt

Der EA stellt die vier Nationalratskandidaten aus der Region in einem Porträt vor. In der Ausgabe vom 10. Oktober ist Vroni Thalmann aus Flühli an der Reihe. Die 54-jährige Kantonsrätin und Sozialvorsteherin sagt unter anderem: "Die Schweiz muss zurück zu ihren Wurzeln."