In der 3. Liga siegte Entlebuch am Samstag zu Hause 3:1 gegen den FC Schötz II, während Wolhusen auswärts 0:4 gegen Grosswangen-Ettiswil verlor. Bereits am Freitag gewannen in der 4. Liga Schüpfheim (2:1 gegen Sempach b) und Escholzmatt-Marbach (2:0 gegen Ruswil) auf den heimischen Plätzen.