Unter dem Motto «Mini Jodlerbeiz, dini Jodlerbeiz» lud das Jodlerchörli Lehn am 20. und 21. Oktober zum Konzert auf der «Kronen»-Bühne in Escholzmatt. In der extra eingerichteten Jodler-Beiz boten die Jodlerinnen und Jodler sowie einige Gastformationen musikalische Leckerbissen.