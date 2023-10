Tschuor sprach am Montag wegen einer Anfrage von Marcel Budmiger (SP) zu den Mehrkosten in Wolhusen. Budmiger wollte zu den Gründen der Mehrkosten genauer Auskunft haben.

In ihrer schriftlichen Antwort vom 11. September blieb die Regierung im Allgemeinen. Die detaillierten Antworten habe er erst 15 Minuten vor der Behandlung im Kantonsrat per Mail erhalten, sagte Budmiger irritiert.

Gründe für die Mehrkosten sind die Bauteuerung, gestiegene bauliche und technische Anforderungen sowie Projektanpassungen, wie das Spital bei der Freigabe des Baukredits im Juli bekannt gab. Man sei zu lange bei der alten Kostenschätzung geblieben, begründete Tschuor die Differenz zu den zuvor publizierten Kosten.

Tschuor legte in ihrem langen Votum dar, was zum Spital Wolhusen in den letzten 18 Jahren alles geplant worden sei. "Wir sind keinen Schritt weiter", sagte sie. Sie rief dazu auf, statt von Differenzen von gemeinsamen Zielen zu sprechen. "Wir brauchen nur den Weg gemeinsam zu beschreiten", sagte sie.