Die SCL Tigers können auf ein erfolgreiches Wochenende zurückschauen. Am Freitag verloren sie in Genf gegen den letztjährigen Meister mit 4:3 erst nach Verlängerung und holten einen Punkt. Am Samstag gewannen sie das Spiel zu Hause gegen den HC Lausanne mit 4:3 und verbuchten drei weitere Punkte.