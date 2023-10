Am Freitag gab es in der 3. Liga zwei Siege für die Teams aus der Region. Entlebuch siegte auswärts gegen Knutwil 7:3, Wolhusen zu Hause 5:1 gegen Buttisholz. Am Samstag spielten die 4. Liga-Teams. Escholzmatt-Marbach verlor auswärts 1:3 gegen Grosswangen-Ettiswil, Schüpfheim gewann 1:0 in Eich.