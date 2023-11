Die SCL Tigers zeigten am Wochenende eine souveräne Leistung. Am Freitag verloren sie in einem spannenden Spiel beim Leader EV Zug erst in der Verlängerung mit 4:3. Am Samstag zu Hause bodigten sie die Kloten Flyers vor ausverkauftem Haus mit 5:2 und holten sich somit sehr wichtige Punkte.