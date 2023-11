Finanzen, Einbürgerungen und Äntlibuecher Musikschulen (ÄMS) – das waren die drei Hauptthemen, welche an der Gemeindeversammlung am Freitag im Pfarrsaal in Escholzmatt behandelt wurden. Anlass zur Diskussion gab dabei der Gemeindevertrag betreffend Trägerschaft der ÄMS.