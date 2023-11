1

Wolhusen: Unfälle mit gestohlenen Fahrzeugen - Täter flüchtig

In der Nacht auf Samstag ereigneten sich in Wolhusen gleich zwei Unfälle, bei denen zuvor entwendete Autos involviert waren. Die Unfallverursacher flüchteten zu Fuss. Ob die Unfälle in einem Zusammenhang stehen, ist noch unklar. Die Polizei sucht Zeugen.