38-Jährige nach Unfall mit E-Scooter in Escholzmatt verstorben

Eine am Sonntag mit ihrem E-Scooter in Escholzmatt verunfallte Frau ist ihren schweren Verletzungen erlegen. Die Frau verstarb in der Nacht auf Freitag, wie die Luzerner Polizei mitteilte.