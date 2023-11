1

Grosses Interesse am Zukunftstag im Entlebuch

Das Klischee mit den typischen Frauen- und Männerberufen soll am schweizweit durchgeführten Zukunftstag durchbrochen werden. Auch in der EA-Region erhielten zahlreiche Fünft- und Sechstklässler erste Einblicke in die Berufswelt. Mehr dazu im EA vom 14. November.