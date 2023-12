Wegen der aktuellen Unwettersituation ist der Seeblibach und die Grosse Fontanne bis auf Weiteres gesperrt. Die Bevölkerung wird gebeten, sich von den Gewässern und dem Uferbereich fernzuhalten.

Die Gemeinde appelliert insbesondere an die Erholungs- und Goldsuchenden, sich nicht in oder an den Bächen aufzuhalten.