1

"Hoffen, das wir nicht evakuiert werden müssen."

Am Montag, 18. Dezember, war der EA vor Ort, um sich ein Bild über das Ausmass des Erdrutsches zu machen. Bei der Begehung mit dem Expertenteam wurden die Massnahmen zur Hangsicherung erläutert. Bruno Koch, Grundeigentümer, sagte: "In so einer Lage bist du einfach nur froh um jede Hilfe."