Luzerner Schwinger trafen sich in Hasle

Am Samstag fand in Hasle die Jahresversammlung des Luzerner Kantonalen Schwingerverbandes statt. OK-Präsident Christoph Böbner blickte optimistisch auf das bevorstehende Luzerner Kantonale Schwingfest vom 2. Juni in Hasle.