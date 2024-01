1

Carina Haas siegte in Arolla

Am vergangenen Samstag wurde in Arolla VS der erste Helvetic-Nordic-­Trophy-Wettkampf mit ­Einzelstart im klassischen Stil ausgetragen. Die Marbacherin Carina Haas liess bei der U15 ihre Konkurrenz hinter sich und schaffte dadurch nicht nur einen Podestplatz.