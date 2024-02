1

Fäälimärt Sursee / neues Präsidium Luzerner Revierjagd

Der beliebte Fäälimart in der Stadthalle Sursee lockte auch dieses Jahr, am 6. Februar, wieder viele Jägerinnen und Jäger sowie Interessierte an. Im Rahmen der GV von Revierjagd Luzern übergab Guido Roos das Präsidium an den Ruswiler Fabian Stadelmann. Mehr dazu lesen Sie im EA vom 9. Februar