1

Luzerner Polizei nimmt in Escholzmatt Opferstockdieb fest

Die Luzerner Polizei hat am Mittwochmittag am Bahnhof von Escholzmatt einen mutmasslichen Opferstockdieb vorläufig festgenommen. Der 38 Jahre alte Mann aus Rumänien war kurz zuvor in der Kirche des Dorfes aufgefallen.