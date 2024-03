Am Sonntagabend lockte die Eröffnung der 19. Jugendkulturtage zahlreiche Kunst- und Kulturbegeisterte in das Pfarreiheim in Schüpfheim. Neben der vielseitigen Kunstausstellung sorgten diverse Auftritte für einen vielseitigen Abend. Die Ausstellung kann noch bis am 23. März besucht werden.