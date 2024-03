Der Pastoralraum Unteres Entlebuch hat nach intensiver Suche in Elisabeth Zürcher Heil (Bild) die geeignete Pastoralraumleiterin gefunden. Sie ist Theologin (Master) mit einem Nachdiplomstudium. Zurzeit arbeitet sie als Pfarreiseelsorgerin in Buchs (AG). Sie wird per 1. August 2024 starten.