Am Sonntag wählte die Schweizerische Freien Keglervereinigung den gebürtigen Wolhuser Jaime Iglesias (rechts) zum neuen Verbandspräsidenten. Josef Böbner (links), Präsident der Entlebucher Kegler, gratuliert. An der Tagung in Doppleschwand nahmen 120 Personen aus der ganzen Schweiz teil.