Ab Dienstag, 9. April kann die Lammschlucht wieder einspurig befahren werden. Die einspurige Verkehrsführung dauert bis am Freitag, 13. Dezember 2024. Am Montag, 8. April werden die Bauarbeiten an der Strasseninfrastruktur wieder aufgenommen. Zwecks Baustelleninstallation werden die Verkehrsteilnehmenden an diesem Tag über die alte Flühlistrasse umgeleitet.