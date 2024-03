Der Luzerner Kantonsrat will rund um die Rückforderungen von Covid-19-Härtefallgeldern mehr Klarheit. Er hat am Dienstag den Regierungsrat per Postulat beauftragt, zuhanden seiner Kommission für Wirtschaft und Abgaben (Wak) innerhalb von zwei Monaten einen entsprechenden Bericht zu erarbeiten.