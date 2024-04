Der Verwaltungsrat des Luzerner Kantonsspitals (Luks) hat Dr. med. Jörg Bucher per 1. April zum neuen Chefarzt der Orthopädie am Luks in Wolhusen gewählt. Er übernimmt die Nachfolge von Dr. med. Richard Herzog, der die Klinik seit über zwei Jahrzehnten erfolgreich führte.