Bundesrat Albert Rösti lobte in seiner Eröffnungsrede die Organisatoren der Luga: "Sie gehen mit der Zeit und legen Wert darauf, dass für jede und jeden etwas dabei ist", wie sich Rösti in der Mitteilung der Luga vom Freitag zitieren lässt.

Auch Regierungsrat Fabian Peter wusste nur Positives zu berichten. An der Luga würden Ideen getestet und vorgestellt. Es träfen hier Stadt und Land aufeinander und es fänden Dialoge über Grenzen hinweg statt, sagte dieser in seiner Rede.

In den Dialog mit der Bevölkerung treten will der Kanton Luzern mit der Sonderschau "Durchgangsbahnhof Luzern". In dieser können die Besucherinnen und Besucher den neuen Bahnhof erstmals interaktiv erleben. Weitere Sonderschauen gibt es zu den Themen Pferd, Moviecars und Cosplay, Energie und Klima sowie "Stokys" - Metallbaukastensysteme für Kinder, Schulen und Modellbauer.

An der Luga sind insgesamt 450 Unternehmen und Organisationen mit dabei, wie es weiter heisst. Neben dem bewährten Luna-Park wurde dieses Jahr der "LuGarten" - eine neue Gastro- und Begegnungszone - mit einem vielfältigen kulinarischen Angebot lanciert. Ebenfalls nicht fehlen dürfen musikalische Veranstaltungen sowie der Streichelhof. Die Messe dauert bis zum 5. Mai.