Im Kanton Luzern sollen Fussballspiele ohne durch Hooligans ausgeübte Gewalt stattfinden. Die Mitte des Kantons Luzern hat am Freitag eine Volksinitiative eingereicht, welche die Clubs stärker in die Verantwortung nehmen und ein kaskadenartiges Sanktionssystem im Gesetz verankern will.