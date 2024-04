1

Pistenspass ab Sonntag auf der Marbachegg

Am Sonntag, 21. April, wollen die Sportbahnen Marbachegg den Skilift wieder öffnen, wie sie in einer Mitteilung am Freitag verkünden. Auf den Pisten würde noch reichlich Schnee liegen und die Wetterbedingungen seien günstig, heisst es in der Mitteilung weiter.