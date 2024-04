1

Jungfreisinnige Wahlkreis Entlebuch gegründet

27 junge Menschen gründeten am Gründonnerstag in Hasle eine neue ­Partei: die Jungfreisinnigen Wahlkreis Entlebuch. Vor der Gründung wurde in ­einem überparteilichen ­Podium engagiert zum Thema Energie und Energiesicherheit der Schweiz diskutiert.