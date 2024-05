Am vergangenen Samstag feierte der Jodlerklub Farnbüelglöggli sein 70-Jahr-Jubiläum mit einem Konzert in der Rümlighalle in Schachen. Gratulanten waren die Gäste des Jodlerchörli Heimelig Oberkirch sowie das Ländlertrio Urnergmüet. Vereinseigene Formationen trugen das ihrige zur Auflockerung bei.