Am kantonalen Musiktag in Wolhusen überzeugten die Bands aus dem EA-Gebiet - sowohl in der Dreifachturnhalle Berghof mit dem Selbstwahlstück als auch auf der Parademusik. Die Brass Band Kirchenmusik Flühli siegte beim Parademusik-Wettbewerb in der 1. Klasse Brass Band, während die Musikgesellschaft Schüpfheim sich in der Harmonie 1. Klasse durchsetzte. Ebenfalls siegreich waren die Brass Band Musikgesellschaft Hasle (2. Kategorie Brass) sowie die Musikgesellschaft Finsterwald (3. Klasse Harmonie). Aufs Treppchen lief zudem die Harmonie-Musik Marbach (1. Klasse Harmonie). Den grossen Bericht zum Musiktagwochenende gibt's am 22. Mai im EA.