In der dritten Liga siegt Entlebuch gegen Knutwil 2:1, Wolhusen spielt 2:2-Unentschieden in Buttisholz. In der 4. Liga siegt Schüpfheim in Sempach 3:1, Escholzmatt-Marbach verliert in Ruswil 1:2. In der 2. Liga kassieren die Frauen des TRE eine 6:10-Niederlage.