Am Mittwochabend wurde das Luzerner Kantonale Schwingfest in Hasle mit der Eröffnung des Gabentempels und einem urchigen Unterhaltungsabend mit über 1500 Gästen lanciert. Beim Königstalk blickten OK-Mitglied Matthias Sempach und Titelverteidiger Joel Wicki weit in die Vergangenheit zurück.