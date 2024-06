Die vom ­Kanton Luzern und Alzheimer Luzern gemeinsam am 6. Juni organisierte Plattform in ­Nottwil ­widmete sich dem ­Thema «­Demenzfreundliche Gesellschaft im Kanton Luzern». In ­einem Referat zeigte Lisbeth ­Wicki die Situation in der ­Region Entlebuch und Wolhusen auf.