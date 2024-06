Schwingerkönig Joel Wicki aus Sörenberg besiegt im Schlussgang des Luzerner Kantonalen Schwingfest in Hasle nach 10 Minuten Michael Gwerder aus Brunnen SZ. Ausserdem hat der Hasler Erich Fankhauser am 104. Luzerner Kantonalen seine Schwingerhose an den Nagel gehängt.