Ein Autofahrer musste am Donnerstag, 13. Juni, zirka 19.10 Uhr, im Gebiet Langnau in der Gemeinde Werthenstein nach eigenen Aussagen einem Tier ausweichen. Dabei verwechselte er nach ersten Erkenntnissen das Gas- mit dem Bremspedal, fuhr eine Böschung hinunter in die Kleinen Emme.