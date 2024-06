1

Kantonales Schwingfest in Hasle eröffnet

Am Mittwochabend wurde das Luzerner Kantonale Schwingfest in Hasle mit der Eröffnung des Gabentempels und einem urchigen Unterhaltungsabend mit über 1500 Gästen lanciert. Beim Königstalk blickten OK-Mitglied Matthias Sempach und Titelverteidiger Joel Wicki weit in die Vergangenheit zurück.