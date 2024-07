1

BBZN Schüpfheim: 64 Landwirtinnen und Landwirte diplomiert

An der Diplomfeier des Berufsbildungszentrums Natur und Ernährung (BBZN) in Schüpfheim erhielten am Mittwoch 64 Absolventinnen und Absolventen das Eidgenössische Fähigkeitszeugnis (EFZ). Neun Personen haben die Berufsmaturität nach der Lehre abgeschlossen.