Die Bergbahnen Sörenberg AG will mit der Strategieanpassung "New Horizon" künftig ihre Kräfte bündeln. So soll der Winterbetrieb fortan auf die Skigebiete Sörenberg Dorf, Schwand und Brienzer Rothorn konzentriert werden. Ausserdem wird zum alten Fixpreissystem zurückgekehrt.