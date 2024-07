Am Mittwochmorgen, 24. Juli ist es in der Gemeinde Ruswil zu einer Gewässerverschmutzung gekommen, wie die Luzerner Polizei mitgeteilt hat. Dabei floss eine grosse Menge Gülle aus einer Biogasanlage in den Bielbach und in die nachfolgenden Gewässer bis in die Kleine Emme, was zu einem Fischsterben führte. Die genaue Ursache und das Schadenausmass sind derzeit nicht bekannt und Gegenstand der laufenden Abklärungen.