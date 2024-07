1

Forstwart bei Arbeitsunfall in Sörenberg verstorben

Am Dienstagnachmittag ereignete sich im Gebiet Lochweidli in Sörenberg bei Forstarbeiten in steilem Gelände ein Arbeitsunfall. Ein 47-jähriger Mann erlitt dabei derart schwere Verletzungen, dass er noch auf der Unfallstelle verstarb. Der Unfallhergang ist Gegenstand der laufenden Ermittlungen.