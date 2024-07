1

Stewo gibt Produktions- und Logistikstandort Wolhusen auf

Die Geschenkpapierherstellerin Stewo schreibt in einer Medienmitteilung vom Dienstag, 23. Juli, dass sie "die bisherige Produktion und Logistik am Standort Wolhusen bis Ende März 2025 in Stufen verlagert und neu organisiert". Mehr zu den Hintergünden gibt es im EA vom Freitag, 26. Juli, zu erfahren.