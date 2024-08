1

Joel Wicki auf dem Brünig im Schlussgang

Schwingerkönig Joel Wicki schaffte zum dritten Mal in seiner Karriere den Einzug in den Brünig-Schlussgang. Derweil verpasste der Hasler Marc Lustenberger knapp den begehrten Bergfest-Kranz. Die Innerschweizer lagen am Ende vorne und die Berner holten am meisten Kränze.